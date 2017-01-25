Россиянка Старых стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке
На чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Первенствовала в ней россиянка Ирина Старых, не допустившая на стрельбище ни одного промаха.
Второе место заняла еще одна россиянка Светлана Слепцова (отставание 1 минута 3,8 секунды; 1 промах), третье - украинка Анастасия Меркушина (отставание 1 минута 05,0; 1), - сообщает ТАСС.
Ранее на чемпионате Европы прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км. Здесь первое место, несмотря на один промах, занял россиянин Александр Логинов.
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