Россиянка Старых стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

На чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Первенствовала в ней россиянка Ирина Старых, не допустившая на стрельбище ни одного промаха.

Второе место заняла еще одна россиянка Светлана Слепцова (отставание 1 минута 3,8 секунды; 1 промах), третье - украинка Анастасия Меркушина (отставание 1 минута 05,0; 1), - сообщает ТАСС.

Ранее на чемпионате Европы прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км. Здесь первое место, несмотря на один промах, занял россиянин Александр Логинов.