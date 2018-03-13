Россиянка родила ребенка на пляже египетского курорта

Туристка из России родила ребенка прямо на пляже во время отдыха в Египте.

Инцидент произошел в курортном городе Дахаб. Женщина отдыхала там со своим мужем и отцом. Супруг туристки оказался акушером-гинекологом и сам принял роды, которые начались преждевременно.

Родившую в море россиянку и ее родных, выходивших малышом на берег, сфотографировали из окна расположенных поблизости апартаментов. Фото моментально разлетелись по соцсетям, сообщает Daily Mail.