Россиянка родила ребенка на пляже египетского курорта
Туристка из России родила ребенка прямо на пляже во время отдыха в Египте.
Инцидент произошел в курортном городе Дахаб. Женщина отдыхала там со своим мужем и отцом. Супруг туристки оказался акушером-гинекологом и сам принял роды, которые начались преждевременно.
Родившую в море россиянку и ее родных, выходивших малышом на берег, сфотографировали из окна расположенных поблизости апартаментов. Фото моментально разлетелись по соцсетям, сообщает Daily Mail.
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