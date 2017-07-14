Россиянка ранена при нападении на отель в Египте

Гражданка России пострадала при нападении неизвестного с ножом в одном из отелей в Египте.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на пляже одного из египетских курортов.

По данным генконсульства России в Хургаде, угрозы жизни россиянки, получившей несколько ножевых ранений, нет.

При нападении погибли двое туристов, предположительно из Украины, еще четверо получили ранения.

Москва прекратила регулярные рейсы в Египет после крушения российского лайнера 31 октября 2015 года, возвращавшегося с курорта в Санкт-Петербург. Причиной катастрофы был теракт, сообщает «Интерфакс».