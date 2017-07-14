Россиянка ранена при нападении на отель в Египте
Гражданка России пострадала при нападении неизвестного с ножом в одном из отелей в Египте.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на пляже одного из египетских курортов.
По данным генконсульства России в Хургаде, угрозы жизни россиянки, получившей несколько ножевых ранений, нет.
При нападении погибли двое туристов, предположительно из Украины, еще четверо получили ранения.
Москва прекратила регулярные рейсы в Египет после крушения российского лайнера 31 октября 2015 года, возвращавшегося с курорта в Санкт-Петербург. Причиной катастрофы был теракт, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость В Милане запретили селфи-палки и уличную еду
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии