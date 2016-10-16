Россиянка пыталась нелегально въехать в Грецию с двумя миллионами евро

В аэропорту Афин задержана россиянка, прилетевшая из Москвы за провоз 2,3 миллиона евро. Валюта не была задекларирована.

Фамилия гражданки России не сообщается. Известно, что она прибыла накануне вечерним рейсом "Аэрофлота" из Москвы.

Часть обнаруженных таможенниками денег находилась в ее багаже, а часть была спрятана под одеждой.

Если женщина не сможет доказать законное происхождение такой крупной суммы, то деньги будут конфискованы, сообщает РИА Новости.