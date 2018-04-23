Россиянка пригрозила проблемами начальству тюрьмы в США

Гражданка России Виктория Насырова, обвиняемая в убийстве и находящаяся в американской тюрьме, решила устроить голодовку.

По словам женщины, таким образом она выражает протест против плохого обращения со стороны персонала тюрьмы. Россиянка утверждает, что сотрудники пенитенциарного учреждения ничего не сделали для того, чтобы предотвратить ее избиение сокамерницами. Кроме того, Насырова жалуется на некачественное лечение.

«Я устрою им проблемы», - цитирует «Экономика сегодня» россиянку со ссылкой на The New York Post.