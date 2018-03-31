Россиянка получила серьезные травмы в результате аварии в Польше
Туристка из России получила серьезные травмы в результате ДТП с автобусом в Польше. На вертолете ее экстренно доставили в госпиталь во Вроцлаве.
Авария случилась около десяти часов утра около города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве. Автобус упал в кювет после столкновения с легковым автомобилем. В салоне было 33 человека, передает телеканал «360».
Количество пострадавших уточняют сотрудники Генконсульства России в Познани. Согласно неофициальным данным, в ДТП пострадали 11 человек. Большей части пострадавших была оказана медицинская помощь.
Известно также, что экскурсия организована компанией «Петротур» из Санкт-Петербурга.
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