Россиянка получила серьезные травмы в результате аварии в Польше

Туристка из России получила серьезные травмы в результате ДТП с автобусом в Польше. На вертолете ее экстренно доставили в госпиталь во Вроцлаве.

Авария случилась около десяти часов утра около города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве. Автобус упал в кювет после столкновения с легковым автомобилем. В салоне было 33 человека, передает телеканал «360».

Количество пострадавших уточняют сотрудники Генконсульства России в Познани. Согласно неофициальным данным, в ДТП пострадали 11 человек. Большей части пострадавших была оказана медицинская помощь.

Известно также, что экскурсия организована компанией «Петротур» из Санкт-Петербурга.