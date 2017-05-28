Россиянка обыграла первую ракетку мира в первом туре «Ролан Гаррос»
Российская спортсменка Екатерина Макарова обыграла первую ракетку мира немку Ангелику Кербер в пером туре Открытого чемпионата Франции по теннису.
Как сообщает РИА Новости, Макарова, занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила соперницу со счетом 6:2, 6:2. На протяжении матча, длившегося 1 час 22 минуты, немка совершила четыре двойные ошибки и 25 вынужденных.
Во втором круге Макарова встретится с победительницей матча - украинками Лесей Цуренко или Екатериной Козловой.
«Ролан Гаррос» - это второй в сезоне турнир Большого шлема. Он продлится до 11 июня в Париже.
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