Россиянка Медведева лидирует на чемпионате Европы после короткой программы
Лидер мирового женского одиночного катания россиянка Евгения Медведева лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в чешской Остраве.
Судьи оценили выступление Медведевой в 78,92 балла, - сообщает ТАСС.
Второе место занимает россиянка Анна Погорилая, набравшая 74,39 балла, а замыкает тройку лидеров итальянка Каролина Костнер (72,40 балла).
Произвольная программа в женском одиночном катании запланирована на пятницу, 27 января.
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