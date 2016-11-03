Россиянину Буту позволили 400 минут телефонных разговоров с родными в месяц

Отбывающий 25-летний срок заключения в США российский бизнесмен Виктор Бут в связи с переходом на общий режим заключения из «блока коммуникационного контроля» получил право на 400 минут телефонных переговоров в месяц для общения с родными и друзьями.

- Самое главное для меня в переходе на общий режим – гораздо больше возможности звонить родным и друзьям. 300 минут в месяц в октябре, а сейчас, в ноябре и декабре – по 400 минут телефонных разговоров в месяц. Это, конечно, очень хорошо! — сказал Бут РИА «Новости».

Россиянин сообщил, что раньше имел право звонить только супруге, матери и брату.

- Я добавляю телефонные номера друзей. Раньше я мог звонить только моей жене Алле, маме и брату, и то только в определенные дни, максимум два звонка в неделю. Сейчас составляю и подаю на утверждение новые списки номеров. Пока, на первые шесть месяцев, для меня сохраняется старый порядок утверждения телефонных номеров, по которым отсюда можно звонить, но время на звонки увеличилось и номеров теперь можно подавать больше, — пояснил россиянин.

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года, затем переправлен в США и приговорен Федеральным судом к 25 годам лишения свободы по обвинению в подготовке сговора с целью продажи оружия террористической организации.

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Места: Россия, США
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