Россиянина приговорили в Эстонии за шпионаж

Суд Эстонии приговорил гражданина РФ Артема Зинченко к пяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, Зинченко был завербован Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России в 2009 году, сообщает ТАСС.

Последние четыре года он добывал информацию об объектах государственной обороны Эстонии, а также следил за перемещениями военной техники Эстонии и союзников.

В посольстве России в Эстонии заявили, что осведомлены о задержании гражданина РФ по указанным обвинениям, однако, по их словам, за поддержкой в дипломатическое представительство тот не обращался.