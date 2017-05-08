Россиянина приговорили в Эстонии за шпионаж

Суд Эстонии приговорил гражданина РФ Артема Зинченко к пяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, Зинченко был завербован Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России в 2009 году, сообщает ТАСС.

Последние четыре года он добывал информацию об объектах государственной обороны Эстонии, а также следил за перемещениями военной техники Эстонии и союзников.

В посольстве России в Эстонии заявили, что осведомлены о задержании гражданина РФ по указанным обвинениям, однако, по их словам, за поддержкой в дипломатическое представительство тот не обращался.

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