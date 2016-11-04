У россиянина изъяли более 9 кг алмазов на белорусской границе

Белорусские таможенники конфисковали у гражданина России более девяти килограммов алмазов, которые он пытался провести через пункт пропуска «Берестовица» на границе республики с Польшей.

Камни были обнаружены в салоне автомобиля россиянина, среди его личных вещей. Он уверял, что это – гравий для аквариума, но эксперт определил в них несортированные алмазы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Согласно предварительной оценке, общая стоимость алмазов превышает 470 тысяч долларов.

Суд Октябрьского района Гродно вынес решение о конфискации камней и привлечении россиянина к административной ответственности в виде штрафа.