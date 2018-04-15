Россиянин вынес около 2 млн рублей из обменника в Таиланде

Россиянин задержан в Таиланде по подозрению в нападении на пункт обмена валют. В результате налета пострадала сотрудница обменника.

Добычей преступника стала сумма в размере в один миллион бат (около 2 млн рублей). Как сообщает агентство «URA.RU», 33-летний житель Южноуральска Николай Рыбалов напал на пункт обмена, расположенный напротив отеля «Амбассадор», 14 апреля.

Мужчина жестоко избил сотрудицу киоска и забрал сумку с деньгами, после чего скрылся на мотоцикле. Транспортное средство зафиксировала камера видеонаблюдения, по номерам полиция вычислила Рыбалова. Мужчина был задержан в аэропорту Суварнабхуми при попытке покинуть курорт. Похищенные деньги были при нем.

Полиция обыскала дом Рыбалова, где он жил с женой и дочерью. Супруга злоумышленника также задержана.

Пострадавшая при налете сотрудница обменного пункта находится в реанимации – мужчина нанес ей не менее десяти ударов по лицу.

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