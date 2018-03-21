Россиянин впал в кому в Таиланде

Российский турист, находящийся на отдыхе в Таиланде, заразился лихорадкой Денге и впал в кому.

Родственники мужчины утверждают, что он находится в больнице с 16 марта, но его страховка уже закончилась, поэтому лечение обходится в 150 тысяч рублей в сутки.

В настоящее время состояние россиянина врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщает «Федерал пресс».

Лихорадка денге - острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с тяжелой интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов.