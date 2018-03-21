Россиянин впал в кому в Таиланде
Российский турист, находящийся на отдыхе в Таиланде, заразился лихорадкой Денге и впал в кому.
Родственники мужчины утверждают, что он находится в больнице с 16 марта, но его страховка уже закончилась, поэтому лечение обходится в 150 тысяч рублей в сутки.
В настоящее время состояние россиянина врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщает «Федерал пресс».
Лихорадка денге - острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с тяжелой интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов.
Следующая новость Всеволод Чаплин против проекта «Патриарх Кирилл»
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии