Россиянин Утюгов пять раз подряд победил на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов в пятый раз подряд одержал победу в рамках многодневной гонки «Тур де Ски».

В пятницу он показал лучший результат – 21 минута 47,9 секунды – в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем, передает «Интерфакс». Ранее Устюгов побеждал в гонке преследования на 15 километров классическим стилем, спринте, гонке на 10 километров классическим стилем с общего старта и скиатлоне.

СМИ отмечают, что пятая победа подряд, одержанная Устюговым, является рекордным показателем среди мужчин в рамках одной многодневки.