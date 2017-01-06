Россиянин Утюгов пять раз подряд победил на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов в пятый раз подряд одержал победу в рамках многодневной гонки «Тур де Ски».
В пятницу он показал лучший результат – 21 минута 47,9 секунды – в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем, передает «Интерфакс». Ранее Устюгов побеждал в гонке преследования на 15 километров классическим стилем, спринте, гонке на 10 километров классическим стилем с общего старта и скиатлоне.
СМИ отмечают, что пятая победа подряд, одержанная Устюговым, является рекордным показателем среди мужчин в рамках одной многодневки.
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