Россиянин устроил истерику из-за запрета въезда на Украину
Гражданин России, прилетевший в Запорожье из Турции, попытался нанести себе травмы из-за того, что ему запретили въезжать на территорию Украины сроком на пять лет.
Инцидент произошел в ходе пограничного контроля. Когда россиянину ставили в паспорт отметку о запрете на въезд, мужчина выхватил нож и попытался порезать себе руки.
Представители госпогранслужбы Украины обезоружили его и оказали первую медпомощь. После этого россиянина передали украинским правоохранителям, передает «Интерфакс». Угрозы для его жизни нет.
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