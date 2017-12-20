Россиянин устроил истерику из-за запрета въезда на Украину

Гражданин России, прилетевший в Запорожье из Турции, попытался нанести себе травмы из-за того, что ему запретили въезжать на территорию Украины сроком на пять лет.

Инцидент произошел в ходе пограничного контроля. Когда россиянину ставили в паспорт отметку о запрете на въезд, мужчина выхватил нож и попытался порезать себе руки.

Представители госпогранслужбы Украины обезоружили его и оказали первую медпомощь. После этого россиянина передали украинским правоохранителям, передает «Интерфакс». Угрозы для его жизни нет.