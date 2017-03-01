Россиянин совершит забег от Москвы до Пекина

«Российский Форест Гамп» Александр Капер собирается пробежать от Москвы до Пекина. Старт забега намечен на 4 марта.

Расстояние в восемь тысяч километров Капер планирует преодолеть за 200 дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент спорта и туризма Москвы. Его путь лежит через 16 российских регионов и границы трех государств.

«Каждый человек хочет сделать что-то большее. Большее, чем он сам. Я пробегу от Москвы до Пекина через всю страну, потому что это – моя мечта», - цитирует агентство спортсмена. По словам Капера, ему может составить компанию любой желающий.

Ранее спортсмен уже совершил ряд длительных забегов – из Самары в Москву, из Севастополя в Симферополь, а также из ЛНР в ДНР.