Россиянин совершит забег от Москвы до Пекина
«Российский Форест Гамп» Александр Капер собирается пробежать от Москвы до Пекина. Старт забега намечен на 4 марта.
Расстояние в восемь тысяч километров Капер планирует преодолеть за 200 дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент спорта и туризма Москвы. Его путь лежит через 16 российских регионов и границы трех государств.
«Каждый человек хочет сделать что-то большее. Большее, чем он сам. Я пробегу от Москвы до Пекина через всю страну, потому что это – моя мечта», - цитирует агентство спортсмена. По словам Капера, ему может составить компанию любой желающий.
Ранее спортсмен уже совершил ряд длительных забегов – из Самары в Москву, из Севастополя в Симферополь, а также из ЛНР в ДНР.
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