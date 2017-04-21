Россиянин Селезнев приговорен в США к 27 годам тюрьмы

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев приговорен в США к 27 годам тюремного заключения за кибермошенничество.

Отмечается, что незадолго до вынесения приговора Селезнев подписал признание, однако прокурор все равно потребовал для него 30 лет заключения, сообщает Life.

«Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства. Это никоим образом не равноценный приговор. Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки. Я уважаю и понимаю необходимость правосудия, но сегодня правосудия не было. Для меня, с моими ранами и в моем физическом состоянии из-за травмы головы, сегодняшний приговор был смертным», — говорится в письменном заявлении Селезнева, которое зачитал его адвокат Игорь Литвак.

Селезнева признали в краже и продаже 1,7 миллиона номеров кредитных карт. Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов.

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