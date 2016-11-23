Россиянин Бут прокомментировал отказ суда США пересмотреть его дело
Отбывающий в Соединенных Штатах 25-летний срок заключения россиянин Виктор Бут заявил, что не ожидал от Апелляционного суда США ничего хорошего.
- Я и не ожидал никакого другого решения. Американский суд – это шоу, представление. У него на любые факты и аргументы защиты всегда есть одни и те же готовые и неизменные ответы, и эти ответы не поменяются, пока не поменяется политическая воля, политическая атмосфера. Суд этого изменить не может. Это прерогатива наших верховных главнокомандующих, — сказал Бут РИА «Новости».
Ранее, в понедельник Апелляционный суд Нью-Йорка отказал в пересмотре дела Бута, поскольку, по мнению судей, представленные адвокатами россиянина доказательства не могут считаться вновь открывшимися обстоятельствами.
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