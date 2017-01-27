Россиянин привез из Дубая 285 редких рептилий и насекомых «для личного пользования»

Таможенники аэропорта Домодедово изъяли у россиянина, возвращавшегося из Дубая, коллекцию редких рептилий и насекомых.

Как рассказали «Подмосковью сегодня» в пресс-службе ФТС России, «живой груз» обнаружил служебный спаниель по кличке Кира, который среагировал на необычный багаж.

В рюкзаке у российского туриста обнаружилось 285 ящериц, хамелеонов, тараканов, жуков, сверчков. Все они находились в пластиковых коробках и ампулах.

Пассажир пояснил, что приобрел рептилий и насекомых «для личного пользования».

Конфискованный «живой груз» передали в Центр реабилитации диких животных для передержки и восстановления. Принято решение о проведении экспертизы и установления, попадают ли они под действие Конвенции о международной торговле редкими видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

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