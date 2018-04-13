Россиянин претендует на мировой рекорд по воздухоплаванию

Житель подмосковного Жуковского Сергей Статкевич обратился в Международную авиационную федерацию (FAI) с просьбой зарегистрировать установленный им мировой рекорд по дальности полета на самом малом шаре международного класса АХ-1.

Российскому воздухоплавателю удалось пролететь 68 километров 470 метров, что на 20 километров превышает достижение американца Койя Фостера.

Увлечение Статкевича воздухоплаванием началось с полетов на дельтаплане и параплане. На аэростате он впервые поднялся в воздух в 1993 году. Воздушный шар, на котором Статкевич преодолел рекордное расстояние, он построил сам.

Полет занял 3 часа 40 минут. Федерация авиаспорта России уже отметила достижение свидетельствами об установлении двух национальных рекордов – по продолжительности и дальности полета на аэростате класса АХ-1, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».