Россиянин поставил на Трампа и выиграл полтора миллиона

По сообщению информационного источника, россиянин выиграл 1,5 миллиона рублей, сделав ставку на победу Дональда Трампа на прошедших в США президентских выборах.

- Игрок сделал ставку в размере 1 млн рублей при коэффициенте 2,5. Теперь он должен получить свои деньги обратно и еще 1,5 млн сверху, - сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на БК «Лига ставок».

Свой выигрыш россиянин получит после официального признания Дональда Трампа главой США.

- Расчёт ставок мы будем производить только после того, как Дональд Трамп будет официально признан 45-м президентом США. Если республиканец действительно станет президентом США, то наши убытки составят несколько миллионов рублей», — рассказал заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев.