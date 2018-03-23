Россиянин получил тюремный срок в Эстонии
Гражданин России Алексей Васильев, являющийся студентом Вирумааского колледжа Таллинского технического университета, приговорен к лишению свободы сроком на четыре года Харьюским уездным судом.
Студента обвинили в ненасильственных действиях, совершенных иностранцем в отношении Эстонии, и незаконном проникновении в сеть газоснабжения или энергоснабжения. В общей сложности срок наказания составил пять лет, но суд учел время, проведенное россиянином под стражей, передает РИА «Новости».
Студент был задержан в конце прошлого года. Эстонские власти сочли его агентом российских спецслужб.
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