Россиянин получил тяжелое ранение в США

Гражданин России получил тяжелое огнестрельное ранение в американском штате Пенсильвания.

Инцидент произошел 19 декабря в городе Питтсбург. Согласно информации генконсульства РФ в Нью-Йорке, россиянин угодил под пули случайно – он проезжал на машине рядом с местом, где шла перестрелка, передает Ura.ru.

В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Дипломаты находятся на связи с его родственниками и полицией. Имя пострадавшего не называется.