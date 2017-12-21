Россиянин получил тяжелое ранение в США
Гражданин России получил тяжелое огнестрельное ранение в американском штате Пенсильвания.
Инцидент произошел 19 декабря в городе Питтсбург. Согласно информации генконсульства РФ в Нью-Йорке, россиянин угодил под пули случайно – он проезжал на машине рядом с местом, где шла перестрелка, передает Ura.ru.
В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Дипломаты находятся на связи с его родственниками и полицией. Имя пострадавшего не называется.
Следующая новость США отправят «стрекозу» на Титан
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии