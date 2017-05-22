Россиянин похищен пиратами у берегов Нигерии
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии в результате пиратского нападения в заложники захвачены несколько человек. В их числе один гражданин России.
Пресс-атташе посольства России в Нигерии Иван Лыдкин рассказал ТАСС, что инцидент произошел в начале прошлой недели. Под чьим фагом шло судно, атакованное пиратами, и фамилию похищенного россиянина он уточнять не стал.
«Сообщение на данном этапе более подробной информации по соображениям безопасности не представляется возможным», - сказал он.
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