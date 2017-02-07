Россиянин в Норвегии пытался убить соотечественницу гвоздодером

Гражданка РФ подверглась нападению своего знакомого соотечественника в норвежском городе и Кристиансанн была в критическом состоянии доставлена вертолетом в столичную больницу.

Полиция задержала преступника буквально по горячим следам, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Обвиняемый и жертва находились в отношениях, однако неясно, были ли они женаты, передает ТАСС. Дети пострадавшей сейчас находятся под опекой сотрудников службы защиты детей, которые пытаются выйти на связь с их родственниками в РФ.

Информация о происшествии поступила в полицию в понедельник днем. Нападение было совершено в гараже, женщине было нанесено несколько ударов гвоздодером. Пострадавшую доставили вертолетом в столичную больницу Уллевол, там ее прооперировали.