Россиянин в Норвегии пытался убить соотечественницу гвоздодером
Гражданка РФ подверглась нападению своего знакомого соотечественника в норвежском городе и Кристиансанн была в критическом состоянии доставлена вертолетом в столичную больницу.
Полиция задержала преступника буквально по горячим следам, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.
Обвиняемый и жертва находились в отношениях, однако неясно, были ли они женаты, передает ТАСС. Дети пострадавшей сейчас находятся под опекой сотрудников службы защиты детей, которые пытаются выйти на связь с их родственниками в РФ.
Информация о происшествии поступила в полицию в понедельник днем. Нападение было совершено в гараже, женщине было нанесено несколько ударов гвоздодером. Пострадавшую доставили вертолетом в столичную больницу Уллевол, там ее прооперировали.
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