Россиянин Ковтун занял второе место в короткой программе на чемпионате Европы
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в чешской Остраве, завершилась короткая программа в мужском одиночном катании. Россиянин Максим Ковтун занял второе место, набрав 94,53 балла.
Лидирует же победитель четырех последних европейских первенств испанец Хавьер Фернандес, набравший 104,25 балла, - сообщает РИА «Новости».
Третье место занимает представляющий Израиль Алексей Быченко (86,68 балла), четвертым идет россиянин Михаил Коляда (83,96 балла). Третий представитель России Александр Самарин набрал 77,26 балла и пока занимает девятое место.
Произвольная программа в мужском одиночном катании запланирована на субботу, 28 января.
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