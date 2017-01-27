Россиянин Ковтун занял второе место в короткой программе на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в чешской Остраве, завершилась короткая программа в мужском одиночном катании. Россиянин Максим Ковтун занял второе место, набрав 94,53 балла.

Лидирует же победитель четырех последних европейских первенств испанец Хавьер Фернандес, набравший 104,25 балла, - сообщает РИА «Новости».

Третье место занимает представляющий Израиль Алексей Быченко (86,68 балла), четвертым идет россиянин Михаил Коляда (83,96 балла). Третий представитель России Александр Самарин набрал 77,26 балла и пока занимает девятое место.

Произвольная программа в мужском одиночном катании запланирована на субботу, 28 января.