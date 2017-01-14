Россиянин Карякин одержал победу на "Дакаре" в классе квадроциклов

Российский гонщик Сергей Карякин на своем Yamaha выиграл "Дакар" в зачете квадроциклов. На втором месте - чилиец Игнасио Касале, третьим пришел аргентинец Пабло Себастьян Копетти.

В генеральном зачете внедорожников победу одержал француз Стефан Петерансель на Peugeot, сообщает "Интерфакс".

Как писала "Русская планета", экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" стал первым в зачете грузовиков на ралли "Дакар". Для 32-летнего Николаева эта победа стала второй в карьере.

В этом году ралли "Дакар" проходит в Парагвае, Аргентине и Боливии.