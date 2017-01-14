Россиянин Карякин одержал победу на "Дакаре" в классе квадроциклов
Российский гонщик Сергей Карякин на своем Yamaha выиграл "Дакар" в зачете квадроциклов. На втором месте - чилиец Игнасио Касале, третьим пришел аргентинец Пабло Себастьян Копетти.
В генеральном зачете внедорожников победу одержал француз Стефан Петерансель на Peugeot, сообщает "Интерфакс".
Как писала "Русская планета", экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" стал первым в зачете грузовиков на ралли "Дакар". Для 32-летнего Николаева эта победа стала второй в карьере.
В этом году ралли "Дакар" проходит в Парагвае, Аргентине и Боливии.
Следующая новость Обвиненный в коррупции судья совершил самоубийство
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии