Россиянин Елистратов победил на чемпионате Европы по шорт-треку
Россиянин Семен Елистратов занял первое место на дистанции полторы тысячи метров на чемпионате Европы по шорт-треку в Турине. Он показал результат 2 минуты 20,608 секунды.
Вторым стал представитель Венгрии Лю Шаоан, на третьем месте - израильтянин Владислав Быканов, передает ТАСС.
Елистратов является олимпийским чемпионом Игр в Сочи 2014 года, чемпионом мира 2015 года, семикратным чемпионом Европы.
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