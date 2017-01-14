Россиянин Елистратов победил на чемпионате Европы по шорт-треку

Россиянин Семен Елистратов занял первое место на дистанции полторы тысячи метров на чемпионате Европы по шорт-треку в Турине. Он показал результат 2 минуты 20,608 секунды.

Вторым стал представитель Венгрии Лю Шаоан, на третьем месте - израильтянин Владислав Быканов, передает ТАСС.

Елистратов является олимпийским чемпионом Игр в Сочи 2014 года, чемпионом мира 2015 года, семикратным чемпионом Европы.