Россиянин Джефф Монсон признался в желании «врезать» президенту США Обаме

Получивший российское гражданство в декабре 2015 года боец ММА Джефф Монсон по прозвищу «Снеговик» признался, что испытывает непреодолимое желание «врезать» президенту США Бараку Обаме.

- Есть человек, которому я хотел бы врезать. Это Барак Обама. Потому что нужно держать свое слово, особенно если ты президент, — заявил россиянин в эфире онлайн-проекта RT «Монсон».

Боец уточнил, что Обама постоянно выступает с одними и теми же обещаниями, но не выполняет их.

В рамках проекта «Монсон» боец ММА выступит в роли политического обозревателя. Он будет комментировать события, происходящие в мире, и реакцию на них в разных СМИ.