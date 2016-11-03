Россиянин Джефф Монсон признался в желании «врезать» президенту США Обаме
Получивший российское гражданство в декабре 2015 года боец ММА Джефф Монсон по прозвищу «Снеговик» признался, что испытывает непреодолимое желание «врезать» президенту США Бараку Обаме.
- Есть человек, которому я хотел бы врезать. Это Барак Обама. Потому что нужно держать свое слово, особенно если ты президент, — заявил россиянин в эфире онлайн-проекта RT «Монсон».
Боец уточнил, что Обама постоянно выступает с одними и теми же обещаниями, но не выполняет их.
В рамках проекта «Монсон» боец ММА выступит в роли политического обозревателя. Он будет комментировать события, происходящие в мире, и реакцию на них в разных СМИ.
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