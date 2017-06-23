Россиянин бежит марафон из Владивостока в Севастополь
Россиянин Евгений Глушаев решился на масштабный марафон – пробежать на своих двоих из Владивостока в Севастополь.
Расстояние между городами составляет 12,3 тысячи километров.
Начал свой забег Евгений еще 31 марта, и за это время успел добежать до Улан-Удэ.
Марафонец бежит не один, за ним следует на автомобиле его единомышленник, который готов оказать первую помощь бегуну в случае необходимости.
У Евгения Глушаева нет специальной подготовки, бегом он никогда не занимался. Тренироваться начал только в конце августа прошлого года, отмечает ИА «Байкал-Медиа».
Марафон рассматривает как своеобразную проверку на прочность.
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