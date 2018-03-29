Россиянин из батальона «Азов» получил срок на родине
Суд Москвы заочно приговорил к четырем годам колонии строгого режима россиянина Романа Железнова, признав его виновным в участии в боевых действия на Донбассе.
Отмечается, что Роман Железнов входит в состав украинского националистического батальона «Азов».
Сам Железнов в Россию не вернулся, поэтому процесс происходил заочно, без его участия. Свидетелем на процессе выступал отец Железнова, который заявил, что его сын работал в пресс-службе «Азова» и ни в каких боевых действиях не участвовал.
Как следует из обвинительного заключения, Роман Железнов с июля 2014 по февраль 2016 года служил на территории Украины в качестве наемника в батальоне «Азов».
Не позднее апреля 2014 (года) у гражданина РФ Железнова, являющегося приверженцем националистических идей, возник умысел участия в вооруженном конфликте на стороне украинских силовиков с целью получения материальной выгоды, передает РИА Новости.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии