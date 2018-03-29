Россиянин из батальона «Азов» получил срок на родине

Суд Москвы заочно приговорил к четырем годам колонии строгого режима россиянина Романа Железнова, признав его виновным в участии в боевых действия на Донбассе.

Отмечается, что Роман Железнов входит в состав украинского националистического батальона «Азов».

Сам Железнов в Россию не вернулся, поэтому процесс происходил заочно, без его участия. Свидетелем на процессе выступал отец Железнова, который заявил, что его сын работал в пресс-службе «Азова» и ни в каких боевых действиях не участвовал.

Как следует из обвинительного заключения, Роман Железнов с июля 2014 по февраль 2016 года служил на территории Украины в качестве наемника в батальоне «Азов».

Не позднее апреля 2014 (года) у гражданина РФ Железнова, являющегося приверженцем националистических идей, возник умысел участия в вооруженном конфликте на стороне украинских силовиков с целью получения материальной выгоды, передает РИА Новости.