Россиянин Ахмедов получит золотую медаль ОИ-2008 вместо пойманного на допинге чемпиона
Российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов станет обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пекине после того, как МОК аннулировал результат узбекского атлета Артура Таймазова.
Ранее стало известно, что в ходе перепроверок допинг-проб спортсменов, участвовавших, в Олимпиаде-2008, Таймазова уличили в употреблении запрещенного вещества туринабола. МОК обязал спортсмена вернуть медаль и другую олимпийскую атрибутику.
В связи с этим организация Объединенный мир борьбы (UWW) назвала Ахмедова чемпионов Игр в Пекине в весовой категории до 120 кг.
Серебряную медаль получит словацкий спортсмен Давид Мусульбес, бронзовую – кубинский атлет Дисней Родригес Валера.
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