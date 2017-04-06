Россиянин Ахмедов получит золотую медаль ОИ-2008 вместо пойманного на допинге чемпиона

Российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов станет обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пекине после того, как МОК аннулировал результат узбекского атлета Артура Таймазова.

Ранее стало известно, что в ходе перепроверок допинг-проб спортсменов, участвовавших, в Олимпиаде-2008, Таймазова уличили в употреблении запрещенного вещества туринабола. МОК обязал спортсмена вернуть медаль и другую олимпийскую атрибутику.

В связи с этим организация Объединенный мир борьбы (UWW) назвала Ахмедова чемпионов Игр в Пекине в весовой категории до 120 кг.

Серебряную медаль получит словацкий спортсмен Давид Мусульбес, бронзовую – кубинский атлет Дисней Родригес Валера.