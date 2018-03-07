Россияне не знают историю Отечества

Жители Республики Дагестан лучше всего знают историю Отечества, свидетельствуют данные международного тестирования, проведенного молодёжным парламентом при Госдуме.

Хуже всего со знанием истории Отечества оказалось в Ненецком автономном округе.

Всероссийский тест по истории Отечества прошёл в России и 34 странах мира 9 декабря.

По словам председателя Молодёжного парламента при Госдуме Марии Воропаевой, участникам было предложено 40 вопросов, на которые надо было дать ответы в течение 40 минут. Средний возраст тестируемых составил 21 год.

В целом, как показало тестирование, россияне плохо знают историю своей страны. Средний балл участников составил 21,44 балла из 40 возможных, пишет «Парламентская газета».

Главная задача акции, по словам Воропаевой, — привлечь внимание к сохранению исторической памяти.

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