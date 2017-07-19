Россияне задолжали 1,3 триллиона рублей за услуги ЖКХ

Каждый россиянин формально должен за услуги ЖКХ 9,2 тысячи рублей, сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень.

По его словам, общая задолженность за услуги ЖКХ в России составляет 1,34 триллиона рублей.

При этом он ответил, что большинство россиян очень дисциплинировано платят за ЖКХ и только шесть процентов населения имеют долги по жилищно-коммунальным услугам.

Раньше среди населения страны было 4 процента неплательщиков, добавил министр в беседе с «Российской газетой».

Он также рассказал, что наибольший средний долг имеют жители богатых регионов, где в среднем каждый должник должен заплатить за услуги ЖКХ 53 тысячи рублей, а значительная часть должников – люди с большим достатком, сообщает «Экономика сегодня».