Россияне задержаны в Таиланде за курение электронных сигарет
Двое россиян, мужчина и женщина, задержаны полицией тайского города Паттайя по обвинению во ввозе в Таиланд запрещенных предметов и веществ — электронных сигарет и курительных смесей к ним.
По законам Таиланда, ввоз в страну смесей для курения в электронных сигаретах, как и самих приспособлений для их использования, запрещен законом.
В зависимости от степени нарушения, такое действие карается либо штрафом, либо тюремным заключением до 10 лет.
К тому же на сайте посольства Таиланда об этом есть уведомление. Закон касается не только электронных сигарет, но и кальянов, а также курительных смесей для них.
Сотрудники консульства РФ в Таиланде контактируют с полицией и задержанными россиянами для разрешения проблемы, сообщает РИА Новости.
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