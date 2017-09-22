Россияне задержаны в Таиланде за курение электронных сигарет

Двое россиян, мужчина и женщина, задержаны полицией тайского города Паттайя по обвинению во ввозе в Таиланд запрещенных предметов и веществ — электронных сигарет и курительных смесей к ним.

По законам Таиланда, ввоз в страну смесей для курения в электронных сигаретах, как и самих приспособлений для их использования, запрещен законом.

В зависимости от степени нарушения, такое действие карается либо штрафом, либо тюремным заключением до 10 лет.

К тому же на сайте посольства Таиланда об этом есть уведомление. Закон касается не только электронных сигарет, но и кальянов, а также курительных смесей для них.

Сотрудники консульства РФ в Таиланде контактируют с полицией и задержанными россиянами для разрешения проблемы, сообщает РИА Новости.