Россияне взяли бронзу на кубке по пляжному футболу в Дубае

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Таити со счетом 4:3 в матче за третье место на Межконтинентальном кубке в Дубае.

Голы забили Борис Никоноров, Илья Леонов, Юрий Крашенников и Артур Папоротный.

Сегодня вечером в финале соревнований встретятся сборные Бразилии и Ирана, сообщает ТАСС.

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