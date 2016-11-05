Россияне взяли бронзу на кубке по пляжному футболу в Дубае

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Таити со счетом 4:3 в матче за третье место на Межконтинентальном кубке в Дубае.

Голы забили Борис Никоноров, Илья Леонов, Юрий Крашенников и Артур Папоротный.

Сегодня вечером в финале соревнований встретятся сборные Бразилии и Ирана, сообщает ТАСС.