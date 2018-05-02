Россияне выступили против Филиппа Киркорова

Житель Тюмени Антон Тихонов требует лишить российского певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России.

В петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину, житель Тюмени пожаловался на новый видеоклип «короля» российской поп-музыки, снятый на песню «Цвет настроения синий».

Автор обращения утверждает, что в клипе Киркоров открыто пропагандирует «развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), и использует нецензурную лексику».

Петиция была размещена на платформе change.org 30 апреля и на сегодняшний день собрала более 10 тысяч подписей.

«Поп-исполнитель дискредитировал себя этим клипом и утратил право находиться в списке народных артистов наряду, к примеру, с такими великими людьми, как Исаак Шварц, Константин Райкин, Алексей Герман», - написал Тихонов комментарий к созданной им петиции.