Россияне выступают за ограничение притока трудовых мигрантов

Более половины жителей России выступают за ограничение притока приезжающих в страну трудовых мигрантов, следует из опроса, проведенного «Левада-Центром».

За ограничение притока мигрантов в РФ высказались 67 процентов респондентов. Против данной инициативы выступили всего 19 процентов опрошенных.

Чаще всего россияне говорят о нетерпимом отношении к выходцам с Северного Кавказа. Против трудовых мигрантов с Кавказа высказались 41 процент граждан, нейтрально к кавказцам относятся 43 процента респондентов, а о хорошем отношении высказались лишь 9 процентов.

Негативно относятся к выходцам из Средней Азии 38 процентов опрошенных, 48 процентов - нейтрально, 10 процентов - хорошо.

Кроме того, выросла неприязнь к трудовым мигрантам с Украины. Так, к приезжим с Украины сочувствуют 25 процентов россиян, 52 процента относятся к ним терпимо, 19 процентов - плохо.

В представлении россиян трудовые мигранты это малообразованные люди, способные только на неквалифицированный труд, так считают 32 процента респондентов.

Опрос был проведен 17-20 февраля среди 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, сообщает «Интерфакс».