Россияне высказались против решения властей отказаться от индексации маткапитала

Большинство россиян считает неверным решение правительства отказаться от индексации материнского капитала. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

Не понравилось решение властей 68% опрошенных. По 16% респондентов одобрили его и затруднились ответить. Более 70% опрошенных уверены, что правительство должно принимать меры для повышения рождаемости в стране. В качестве основной причины этого они называют демографический кризис, передает РИА «Новости».

Опрос проводился в середине октября в 53 субъектах. В нем участвовали полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет не более 3,6%.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин говорил о планах правительства отказаться от индексации маткапитала в следующем году. Позднее был подготовлен законопроект, в котором эта мера растянута на три года.