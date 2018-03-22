Россияне выбрали название для подводного беспилотника

По итогам всероссийского голосования новый беспилотный подводный аппарат, оснащённый ядерной энергетической установкой, получил название «Посейдон».

Ранее выбрать название для подводного беспилотника, боевого лазерного комплекса, а также крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой предложил россиянам президент страны Владимир Путин.

«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат, оснащаемый как обычными, так и ядерными боеприпасами, сообщает Life.