Россияне выбрали название для подводного беспилотника
По итогам всероссийского голосования новый беспилотный подводный аппарат, оснащённый ядерной энергетической установкой, получил название «Посейдон».
Ранее выбрать название для подводного беспилотника, боевого лазерного комплекса, а также крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой предложил россиянам президент страны Владимир Путин.
«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат, оснащаемый как обычными, так и ядерными боеприпасами, сообщает Life.
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