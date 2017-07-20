Россияне выбрали любимое иностранное слово
В группе онлайн-викторины «Интуит» от портала «Русская Планета» был проведен опрос среди участников на тему «Какое модное иностранное слово Вам нравится больше всего?»
Наибольшее количество голосов набрало слово «Хайп» (28%)
Второе и третье места заняли слова «Веган» и «Лонгрид» - 10,6% и 9,3% соответственно.
Отметим, что большая часть голосующих считает использование новомодных иностранных слов излишним и неуместным оборотом речи. Многие иностранные слова имеют синонимы в русском языке.
Часть участников призналась в том, что вообще не понимает значения многих слов, представленных в опросе.
Создатели онлайн-викторины «Интуит» призывают всех ценить и любить родной язык.
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