Россияне вспомнили про ICQ

Россияне вспомнили о давно забытом мессенджере ICQ, принадлежащем Mail.ru Group, на фоне сообщений о возможной блокировке Telegram.

Как уточняется в сообщении Mail.ru Group, запросы от российских пользователей на регистрацию в ICQ возросли в 1,5 раза.

Сообщается также, что сейчас у ICQ в России 6,7 миллиона активных пользователей в месяц, а в целом по миру - 11 миллионов.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные об управляющей компании для внесения в реестр организаторов распространения информации. В противном случае, он пригрозил мессенджеру блокировкой на территории России. В свою очередь, Дуров на ультиматум Роскомнадзора не отреагировал, сообщает ТАСС.