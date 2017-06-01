Россияне воспитывают детей в «ежовых рукавицах»

Каждый третий житель России высказался за физическое наказание подростков в возрасте 13-14 лет, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Согласно исследованию, за физическое насилие над подростками выступили 32 процента опрошенных. Более того, 54 процента родителей, принявших участие в опросе, считают, что имеют право просматривать личную переписку своего ребенка и его личные вещи. Еще 47 процентов родителей высказались за ограничение общения ребенка с приятелями.

К счастью для подростков, 46 процентов опрошенных высказались против таких радикальных мер воспитания.

Работу в свободное от учебы время одобрили 77 процентов родителей, при этом 24 процента считают, что имеют право забирать заработанные ими деньги в семейный бюджет. Не согласны с этим утверждением 57 процентов респондентов.

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России, сообщает Ura.ru со ссылкой на «Интерфакс».

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