Россияне вновь назвали Иосифа Сталина самой выдающейся личностью

Более трети россиян (38%) считают Иосифа Сталина самой выдающейся личностью страны.

Второе место в рейтинге, составленном «Левада-Центром» на основе социологического опроса, поделил Владимир Путин и Александр Пушкин. Третью строчку занял Владимир Ленин, четвертую – Петр I.

Пять лет назад, в 2012 году, Сталин также возглавлял рейтинг. Однако за это время Владимир Путин и Петр I поменялись местами, передает «Экономика сегодня».