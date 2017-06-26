Россияне вновь назвали Иосифа Сталина самой выдающейся личностью
Более трети россиян (38%) считают Иосифа Сталина самой выдающейся личностью страны.
Второе место в рейтинге, составленном «Левада-Центром» на основе социологического опроса, поделил Владимир Путин и Александр Пушкин. Третью строчку занял Владимир Ленин, четвертую – Петр I.
Пять лет назад, в 2012 году, Сталин также возглавлял рейтинг. Однако за это время Владимир Путин и Петр I поменялись местами, передает «Экономика сегодня».
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