Россияне верят в стремление Путина повысить благосостояние населения

Россияне верят в стремление президента РФ Владимира Путина улучшить благосостояние населения страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».

О своей вере в стремления президента заявили 75 процентов опрошенных, однако 48 процентов респондентов заявили, что Путину не удастся улучшить благосостояние населения, так как в этом ему помешают бюрократия и отсутствие хорошей команды.

Еще 24 процента опрошенных высказали свою уверенность в том, что благодаря Путину их благосостояние вырастет.

Вместе с тем, 23 процента россиян, принявших участие в опросе, не уверены в стремлении главы государства исполнить свои обещания, сообщает RT.