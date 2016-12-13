Россияне верят в стремление Путина повысить благосостояние населения
Россияне верят в стремление президента РФ Владимира Путина улучшить благосостояние населения страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».
О своей вере в стремления президента заявили 75 процентов опрошенных, однако 48 процентов респондентов заявили, что Путину не удастся улучшить благосостояние населения, так как в этом ему помешают бюрократия и отсутствие хорошей команды.
Еще 24 процента опрошенных высказали свою уверенность в том, что благодаря Путину их благосостояние вырастет.
Вместе с тем, 23 процента россиян, принявших участие в опросе, не уверены в стремлении главы государства исполнить свои обещания, сообщает RT.
Анализ событий России и мира
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