Россияне верят в скорую стабилизацию экономики страны

Все больше россиян верят в скорую стабилизацию экономики РФ, свидетельствуют данные опроса, проведенного РАНХиГС.

Согласно данным исследования, доля россиян, которые в ближайшем будущем ожидают стабилизации в экономике, в марте выросла до 32,4 процента. Для сравнения, в марте 2015 года в это верили всего 24 процента респондентов, а весной прошлого года — 20 процентов.

Вместе с тем, пессимистов, которые считают, что спад в экономике продлится один-два года, сократилась с 42 до 29 процентов.

По прогнозам Всемирного банка, ситуация в ближайшее время будет улучшаться. В докладе об экономике России за ноябрь 2016 года отмечается, что уровень бедности в 2017 и 2018 годах, по прогнозам, составит 12,2 и 11,8 процента соответственно, пишет газета «Известия».

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