Россияне не верят в рост зарплат после повышения МРОТ
Большинство россиян не верят в возможность повышения зарплаты с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 70 процентов работающих респондентов ответили отрицательно на вопрос о том, ждут ли они повышения зарплаты с ростом МРОТ.
На незначительное увеличение зарплаты рассчитывают 19 процентов опрошенных, а искренне верят в «большие» деньги с увеличением МРОТ лишь 3 процента россиян.
Кроме того, размер установленного МРОТ в своем регионе смогли назвать лишь 26 процентов россиян. Остальные имеют общее представление о его сумме или не знают размера вообще, сообщает «Федерал пресс».
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