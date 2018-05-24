Россияне не верят в рост зарплат после повышения МРОТ

Большинство россиян не верят в возможность повышения зарплаты с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 70 процентов работающих респондентов ответили отрицательно на вопрос о том, ждут ли они повышения зарплаты с ростом МРОТ.

На незначительное увеличение зарплаты рассчитывают 19 процентов опрошенных, а искренне верят в «большие» деньги с увеличением МРОТ лишь 3 процента россиян.

Кроме того, размер установленного МРОТ в своем регионе смогли назвать лишь 26 процентов россиян. Остальные имеют общее представление о его сумме или не знают размера вообще, сообщает «Федерал пресс».