Россияне не верят налоговым декларациям чиновников

Все больше россиян считают, что в своих налоговых декларациях чиновники, депутаты и другие должностные лица скрывают значительную часть своих доходов, переводя их на родственников, следует из опроса, проведенного «Левада-Центром».

62 процента респондентов считают, что доходы чиновников не соответствуют их налоговым декларациям, так как они «переводят основные доходы на своих родственников, выводят свою собственность за границу».

Более 40 процентов респондентов выразили уверенность, что в декларациях указана «меньшая часть» доходов чиновников, а 21 процент участников опроса считают, что в декларациях указана «ничтожно малая» часть имущества чиновников.

Вместе с тем, лишь 8 процентов россиян считают, что в декларациях о доходах высших госчиновников, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы представлены все имеющиеся у них доходы и имущество.

Опрос был проведен 21-24 апреля среди 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, сообщает «Интерфакс».

Самый большой доход среди депутатов Госдумы показал единоросс Андрей Палкин, он заработал за прошлый год свыше 678 миллионов рублей, а самый высокий доход среди руководителей думских фракций оказался у Владимира Жириновского, который заработал по итогам 2016 года 79 миллионов рублей, сообщает «Национальная служба новостей».