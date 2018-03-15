Россияне уверенно побеждают респираторные заболевания
В январе 2018 года от гриппа и ОРЗ в России умерло 34 человека, что на 62% меньше, чем в январе 2017 года (89 человек).
В прошлом году грипп и острые респираторные заболевания (ОРЗ) унесли жизни 432 человек, что в 2,5 раза меньше.
Отмечается, что широкий охват вакцинации дает свои плоды. По прогнозам экспертов, в конце марта сезон гриппа в нашей стране закончится.
В 2016 году было зафиксировано 1079 смертельных случаев, а до этого показатель колебался от 450 до 900 смертей в год, сообщает «Известия».
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