Россияне уверенно побеждают респираторные заболевания

В январе 2018 года от гриппа и ОРЗ в России умерло 34 человека, что на 62% меньше, чем в январе 2017 года (89 человек).

В прошлом году грипп и острые респираторные заболевания (ОРЗ) унесли жизни 432 человек, что в 2,5 раза меньше.

Отмечается, что широкий охват вакцинации дает свои плоды. По прогнозам экспертов, в конце марта сезон гриппа в нашей стране закончится.

В 2016 году было зафиксировано 1079 смертельных случаев, а до этого показатель колебался от 450 до 900 смертей в год, сообщает «Известия».