Россияне утрачивают интерес к «Евровидению»
Россияне постепенно теряют интерес к песенному конкурсу «Евровидение». К такому выводу пришел ВЦИОМ на основе данных опроса.
По сравнению с 2009 годом интерес в России к «Евровидению» снизился на шесть процентов. Большинство опрошенных (51%) по-прежнему воспринимают конкурс положительно. Однако число тех, кто стал относиться к нему негативно возросло более чем вдвое – с пяти до 12%, сообщает агентство «Экономика сегодня».
Ранее стало известно, что Россию на «Евровидении-2017» в Киеве будет представлять Юлия Самойлова. Украинские власти отнеслись к ее кандидатуре неоднозначно и грозят артистке привлечением к ответственности за посещение Крыма.
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