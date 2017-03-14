Россияне утрачивают интерес к «Евровидению»

Россияне постепенно теряют интерес к песенному конкурсу «Евровидение». К такому выводу пришел ВЦИОМ на основе данных опроса.

По сравнению с 2009 годом интерес в России к «Евровидению» снизился на шесть процентов. Большинство опрошенных (51%) по-прежнему воспринимают конкурс положительно. Однако число тех, кто стал относиться к нему негативно возросло более чем вдвое – с пяти до 12%, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что Россию на «Евровидении-2017» в Киеве будет представлять Юлия Самойлова. Украинские власти отнеслись к ее кандидатуре неоднозначно и грозят артистке привлечением к ответственности за посещение Крыма.